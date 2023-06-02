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Мигрантов на топчане в «Газели» задержали на трассе в Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
2 Июня 2023, 19:45
Мигрантов на топчане в «Газели» задержали на трассе в Жамбылской области Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Незаконно переоборудованные автотранспортные средства выявляют жамбылские полицейские на трассах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Осторожно, дети!» сотрудники батальона патрульной полиции ДП области остановили автомашину марки «Газель».

«При проверке обнаружилось, что салон автотранспорта был переоборудован в топчан, на котором находились 12 пассажиров, в том числе пятеро детей. Кроме того, имеются несколько неоплаченных штрафов в Республики Казахстан. Машина стоит в аресте», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

В отношении водителя составлены административные протоколы по статьям 590 части 5 и 590 части 7 КоАП РК.

Незаконно переоборудованный автотранспорт водворен на штрафную стоянку.

«Установлено, что водитель и пассажиры являются гражданами соседнего государства и ехали в Россию на заработки. О чем они только думали, выезжая в такой дальний путь на незаконно переоборудованном авто! Главное, что данный факт выявлен, и мы предотвратили негативный исход безответственного поступка. Во время службы ежедневно сталкиваемся с разного рода ситуациями. И не устаем повторять - уважаемые участники дорожного движения, строго соблюдайте Правила дорожного движения. Не стоит думать, что вам повезет, и в этот раз или ничего страшного не случится. Никто не застрахован. Каждый из вас ответственен за безопасность на дорогах», - пояснил исполняющий обязанности командира батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области подполковник полиции Даулетбек Джангабылов.


Жамбылская область   МВД РК   мигранты  
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