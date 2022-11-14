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Миграция косуль наблюдается в СКО

14 Ноября 2022, 16:11
Миграция косуль наблюдается в СКО
14 Ноября 2022, 16:11

Миграция косуль наблюдается в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на загородных трассах отмечается большое количество косуль. Водители предупреждают друг друга о том, что животные часто перебегают дорогу прямо перед автомобилем, передает корреспондент МИа «Казинформ».

В социальных сетях пользователи пишут, что много косуль наблюдается в районе М. Жумабаева, по направлению в российский Омск.


Руководитель отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег Беспалов отметил, что ничего удивительного не происходит. Для косуль характерна осенняя миграция.

«Видимых негативных признаков для миграции косуль нет. Ни пожаров, ни обильных снегопадов нет ни у нас, ни в соседних регионах России. Осенняя страда, лист упал - может, им это не понравилось. Если весной они кормились на полях, то сейчас обстановка поменялась», - прокомментировал О. Беспалов.

Спасателям недавно пришлось провести целую операцию по вызволению косуль из озера.

«В озере Сливное Мамлютского района оказались четыре косули. Сотрудники оперативно-спасательного отряда помогли специалистам инспекции. В водолазных костюмах спасатели пробрались к косулям. Пробивали дорогу ледоколом, животные шли за ними к берегу. Работали в сложных условиях. К сожалению, двух косуль спасти не удалось. Есть версия, что животные хотели попить воды. Были закраины, тонкий лед и косули начали искать пути выхода и попали в такую ситуацию», - проинформировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям.

В регионе популяция косуль насчитывает более 10 тысяч особей.


Фото: www.mycoweb-sae.narod.ru

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