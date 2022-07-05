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Миграционное законодательство в Атырауской области нарушили 1486 человек
5 Июля 2022 19:59

Миграционное законодательство в Атырауской области нарушили 1486 человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За нарушение миграционного законодательства РК в Атырау к административной ответственности привлечено 1486 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 27 июня по 4 июля на территории Атырауской области было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2022». Его цель - выявление и пресечение фактов незаконной миграции на территории региона, а также нарушений правил пребывания в Республике Казахстан иностранцев и лиц без гражданства. Всего за нарушение миграционного законодательства в ходе мероприятия к административной ответственности привлечено 1486 лиц. За нарушение миграционного законодательства по решению суда из страны были выдворены 25 иностранцев. В отношении 587 граждан Республики Казахстан составлены административные протоколы за нарушение законодательства РК в области миграции населения и привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением закона», - сообщили в пресс- службе департамента полиции области.

Также атыраускими полицейскими установлено, что на строительных объектах незаконно осуществляли деятельность без документов 117 граждан Республики Узбекистан. Иностранные граждане помещены в приемник-распределитель.


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Автор:
Корреспондент
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