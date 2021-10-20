Миграционная убыль: 6000 человек за год уехали из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за год численность населения снизилась на шесть тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата руководитель управления экономики Куанышбек Калижанов сообщил, что на 1 сентября в регионе проживали 540 тысяч человек. Тогда как 1 сентября 2020 года численность населения составляла 546 тысяч человек.

«Естественная убыль за девять месяцев составила 749 человек. Новорожденных – 4 337, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Умерших – 5 086 человек, рост на 4,6%. Основное влияние на снижение численности населения оказала миграционная убыль. За январь-август величина миграционной убыли составила 3 008 человек», - сказал К. Калижанов.

За девять месяцев в регион прибыли 9 321 человек, что на 9,6% меньше, чем в прошлом периоде. Выбыли 12 329 человек, снижение на 3,1%.



