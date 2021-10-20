РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:51, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Миграционная убыль: 6000 человек за год уехали из СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за год численность населения снизилась на шесть тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании акимата руководитель управления экономики Куанышбек Калижанов сообщил, что на 1 сентября в регионе проживали 540 тысяч человек. Тогда как 1 сентября 2020 года численность населения составляла 546 тысяч человек.

    «Естественная убыль за девять месяцев составила 749 человек. Новорожденных – 4 337, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Умерших – 5 086 человек, рост на 4,6%. Основное влияние на снижение численности населения оказала миграционная убыль. За январь-август величина миграционной убыли составила 3 008 человек», - сказал К. Калижанов.

    За девять месяцев в регион прибыли 9 321 человек, что на 9,6% меньше, чем в прошлом периоде. Выбыли 12 329 человек, снижение на 3,1%.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Общество для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!