РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:42, 27 Май 2021 | GMT +6

    Миграционная служба Алматы обратилась к иностранцам

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Миграционная служба Алматы обратилась к иностранцам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    Полиция города Алматы информирует, что 5 июня заканчивается срок решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 29 декабря 2020 года, легализующий и разрешающий выезд иностранцев и лиц без гражданства, у которых сроки действия проездных документов, видов на жительство, виз РК, разрешений на временное проживание истекли или истекают без привлечения к административной ответственности.

    «Также возобновляется течение сроков самостоятельного исполнения иностранцами и лицами без гражданства решения суда о выдворении из страны. В связи с чем, иностранцам и лицам без гражданства необходимо урегулировать свой статус путем оформления разрешения на временное проживание либо выдачи визы необходимой категории, согласно действующему законодательству либо выехать за пределы Республики Казахстан до 5 июня 2021 года», – уточнил начальник Управления миграционной службы Асхат Бутунчинов.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Общество Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:40
    Как будут действовать участковые при выявлении насилия в отношении детей
    Сегодня, 17:30
    С немецким качеством: как прошел визит Касым-Жомарта Токаева в Германию
    Сегодня, 17:15
    Нобелевскую премию по медицине дали за исследование РНК для вакцины против COVID-19
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!