Миграционная политика РК будет способствовать развитию экономики – Минтруда

23 Декабря 2022, 15:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана под председательством исполняющего обязанности председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) Ильяса Испанова прошло заседание круглого стола по вопросам защиты и интеграции беженцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан Айгуль Құспан, представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (далее – УВКБ ООН), Национального центра по правам человека РК, Национального общества Красного Полумесяца РК, Казахстанского бюро по правам человека и соблюдению законности, заинтересованных государственных органов, сообщества беженцев.

На встрече были рассмотрены актуальные вопросы беженцев в Казахстане, а также принципы обращения с мигрантами, находящимися в уязвимом положении. Обсуждался ход реализации мер, вытекающих из решений ООН в рамках Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах, Комплекса мер в отношении беженцев и Глобального договора о беженцах.

В своем выступлении Ильяс Испанов отметил, что МТСЗН разработана новая Концепция миграционной политики Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы.

«В рамках данной Концепции миграционная политика страны будет базироваться на лучших мировых практиках, адаптированных под национальную специфику, и способствовать развитию отечественной экономики», – сказал он.

В заключение Испанов сообщил, что в будущем подобные заседания станут площадкой для обсуждения представителями госорганов положений национального законодательства, регулирующего социально-экономические аспекты интеграции беженцев в Казахстане, с учетом положений Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протокола к ней 1967 года.

По итогам встречи были приняты рекомендации по обеспечению основных экономических и социальных прав беженцев.

Фото: gov.kz