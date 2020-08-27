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Миграционная полиция предлагает определить порядок пребывания иностранцев в Казахстане во время режима ЧП

27 Августа 2020 07:44
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Миграционная полиция предлагает определить порядок пребывания иностранцев в Казахстане во время режима ЧП

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Владимир Волков встретился с гражданами и руководством Костанайской области. Сенатор посетил Центр оперативного управления в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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По словам начальника ЦОУ, с начала года на пульт «102» поступило более 100 тысяч тревожных звонков. Одной из ключевых задач остаётся своевременное реагирование и раскрытие преступлений по «горячим следам». Так, с начала текущего года с помощью камер видеонаблюдения раскрыто 66 преступлений и выявлено около 17 тысяч административных правонарушений.

Заместитель начальника Департамента полиции области отметил, что с 2017 года в регионе установлено и функционирует 39 аппаратно-программных комплексов «Автоураган», которые показали свою эффективность. Данные комплексы установлены на въездах и выездах в наиболее оживленных участках автодорог и позволяют в автоматическом режиме фиксировать нарушение правил дорожного движения. С начала года с помощью «Автоураганов» раскрыто 8 преступлений и зафиксировано более 30 тысяч правонарушений.

Сенатор затронул вопросы защиты прав граждан в период карантина и введённых ограничений, модернизации правоохранительной системы, а также реформирования административного и уголовного законодательства. Владимир Волков акцентировал внимание на проводимой работе в законотворческой сфере.

Начальник управления миграционной службы Департамента полиции области обратился к сенатору с предложением на законодательном уровне урегулировать порядок пребывания иностранцев в стране во время режима ЧП.

«Нынешнее положение требует внесения изменений в Закон Республики Казахстан от 2 февраля 2003 года «О чрезвычайном положении» и ряд других законодательных актов по вопросам регулирования порядка пребывания в стране иностранных граждан в условиях режима ЧП. Это важно для исключения рисков для имиджа и привлекательности нашей страны в глазах иностранных граждан на случай непредвиденных ситуаций», - сказал начальник управления миграционной службы.

В свою очередь, сенатор пообещал обсудить это предложение в рамках предстоящих заседаний профильного комитета Сената.


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#Костанайская область   #Сенат  
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