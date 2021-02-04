Мигающие стробоскопы появятся на дорогах в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Современным оборудованием и техническими средствами планируют оснастить пешеходные переходы в Кокшетау. Таким образом в областном центре намерены снизить дорожно-транспортный травматизм, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

В управлении полиции города Кокшетау под председательством начальника облдепартамента полиции Арманбека Баймурзина прошло оперативное совещание по итогам работы за 2020 год с участием акима города Кокшетау Амангельды Смаилова и прокурора города Кокшетау Дастана Турсынова.

Главный полицейский региона напомнил присутствующим требования Главы государства Касым-Жомарта Токаева: общая задача полиции - реализация концепции «Слышащего государства», оперативное и эффективное реагирование на запросы населения.

Полицейские обсудили итоги работы управления полиции, всесторонне рассмотрели имеющиеся на сегодняшний день проблемные вопросы и наметили конкретные задачи по совершенствованию работы отдельных служб и подразделений с учетом складывающейся оперативной обстановки в областном центре.

«Подводя итоги 2020 года, можно отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение общего числа уголовных правонарушений на 40,7%. Всего сотрудниками управления полиции на территории города выявлено 49 999 административных правонарушений», - отметил в своем докладе начальник управления полиции Жанатбек Ешимов.

В 2020 году полицейскими областного центра выдано 308 предписаний в местные исполнительные органы по совершенствованию технических средств организации дорожного движения, благоустройству и ремонту дорог, на основании которых на аварийно-опасных участках установлено 52 дорожных знака, 61 восстановлен.

«Для обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов направлены письма в акимат города по установке более современных технологий на пешеходных переходах и применения лазерных знаков со световой проекцией и мигающих стробоскопов на автодорогах города, видимость которых не ухудшается в зависимости от погодных условий или с наступлением темноты. Кроме того, в 2020 году в рамках проекта «Smart City» на территории города установлено 25 камер внешнего видеонаблюдения, с помощью которых раскрыто 265 преступлений, выявлено 26404 административных правонарушений», - добавили в ведомстве.

С учетом увеличения населения поселка Красный Яр и большой интенсивностью дорожного движения была отмечена необходимость расширения проезжей части с обустройством тротуаров автодороги «Кокшетау – село Красный Яр».

По итогам заседания главный полицейский региона дал конкретные поручения по каждому рассматриваемому вопросу руководителям служб и подразделений управления полиции. А. Баймурзин довел до личного состава поручения министра МВД РК генерал-лейтенанта Ерлана Тургумбаева, который объявил 2021 год для системы органов внутренних дел Годом профилактики правонарушений и обеспечения принципа «полиция в шаговой доступности».

Благодарственными письмами начальника департамента были поощрены наиболее отличившиеся сотрудники управления полиции, добившиеся высоких показателей в оперативно-служебной деятельности и раскрытии преступлений. Главный акмолинский полицейский отметил, что сотрудники, проявившие героические поступки во время несения службы, не остаются не замеченными, а герои –полицейские впредь будут отмечаться Министерством внутренних дел, как потенциальные кандидаты для продвижения по службе.