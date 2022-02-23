Мифы вокруг утильсбора – ответ Романа Скляра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр развеял мифы вокруг утилизационного сбора на отечественную автотранспортную и сельхозтехнику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Один из фейков, который распространяют псевдоэксперты, которые «разбираются» абсолютно во всем, - я не знаю, это их заблуждение, либо делается специально в угоду кому-то. Первый миф – «у нас нет автопрома, мы прикручиваем колеса». Была масса общественников, блогеров, которые проехали по заводам и остались удовлетворены увиденным», - сказал Роман Скляр в передаче «Интервью» на телеканале «Хабар 24».

Второй миф, как отметил первый заместитель Премьер-Министра, связан с тем, что автопром за счет средств утильсбора получает субсидии.

«Привожу простой пример. Автомобиль, который продается в автосалоне, его стоимость - девять миллионов тенге, автодилер заплатил один миллион тенге утильсбора и продал его за 10 миллионов тенге. Что делает отечественный товаропроизводитель? В частности, возьмем автопром или сельхозмашиностроителя. Он привозит машинокомплект, который собирает мелкоузловой или крупноузловой сборкой, покупает за девять миллионов, платит один миллион тенге утильсбора. При продаже в автосалоне ему возвращается из РОПа этот миллион тенге. То есть идет формальный переток денег. Платежку выставили – платежку получили. Но почему-то это преподносится как некая субсидия. Наш автопроизводитель освобожден от утилизационных платежей (…). Автомобиль отечественной сборки имеет нулевую ставку утильсбора», - пояснил Р. Скаляр.

Добавим, отечественные заводы не получают прямых субсидий от государства. По требованиям ВТО производитель обязан, как и импортеры, заплатить утильсбор, но эти средства он получает обратно, чтобы цена автомобиля не увеличилась для потребителя.