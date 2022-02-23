+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мифы вокруг утильсбора – ответ Романа Скляра

23 Февраля 2022 15:56
Поделиться:
Мифы вокруг утильсбора – ответ Романа Скляра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр развеял мифы вокруг утилизационного сбора на отечественную автотранспортную и сельхозтехнику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
30 млрд тенге из остатков Оператора РОП направят на обновление автобусов в РК
Первый заместитель Премьер-Министра рассказал о решении по утильсбору Ставки утильсбора снизят на 50% в РК Эксперты подчитали расходы по разборке автомобилей в Казахстане

«Один из фейков, который распространяют псевдоэксперты, которые «разбираются» абсолютно во всем, - я не знаю, это их заблуждение, либо делается специально в угоду кому-то. Первый миф – «у нас нет автопрома, мы прикручиваем колеса». Была масса общественников, блогеров, которые проехали по заводам и остались удовлетворены увиденным», - сказал Роман Скляр в передаче «Интервью» на телеканале «Хабар 24».

Второй миф, как отметил первый заместитель Премьер-Министра, связан с тем, что автопром за счет средств утильсбора получает субсидии.

«Привожу простой пример. Автомобиль, который продается в автосалоне, его стоимость - девять миллионов тенге, автодилер заплатил один миллион тенге утильсбора и продал его за 10 миллионов тенге. Что делает отечественный товаропроизводитель? В частности, возьмем автопром или сельхозмашиностроителя. Он привозит машинокомплект, который собирает мелкоузловой или крупноузловой сборкой, покупает за девять миллионов, платит один миллион тенге утильсбора. При продаже в автосалоне ему возвращается из РОПа этот миллион тенге. То есть идет формальный переток денег. Платежку выставили – платежку получили. Но почему-то это преподносится как некая субсидия. Наш автопроизводитель освобожден от утилизационных платежей (…). Автомобиль отечественной сборки имеет нулевую ставку утильсбора», - пояснил Р. Скаляр.

Добавим, отечественные заводы не получают прямых субсидий от государства. По требованиям ВТО производитель обязан, как и импортеры, заплатить утильсбор, но эти средства он получает обратно, чтобы цена автомобиля не увеличилась для потребителя.

Подписывайтесь на наш канал:

#Промышленность   #Экономика   #Транспорт   #Утильсбор  
Поделиться:

Автор:

Анеля Касымова

Новости по теме
30 млрд тенге из остатков Оператора РОП направят на обновление автобусов в РК
Первый заместитель Премьер-Министра рассказал о решении по утильсбору
Ставки утильсбора снизят на 50% в РК
Эксперты подчитали расходы по разборке автомобилей в Казахстане
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
2 Президент Казахстана провел встречу с Лакшми Митталом
3 Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО
4 Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
5 В режим повышенной готовности со следующей недели перейдут службы ЧС в СКО
6 Новое постановление об ограничительных и карантинных мерах вышло в Нур-Султане
Читайте также
Во сколько может обойтись строительство АЭС в Казахстане
Сколько источников энергии необходимо в РК для полного обеспечения потребностей экономики
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Президент Казахстана провел встречу с Лакшми Митталом
Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО
Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
В режим повышенной готовности со следующей недели перейдут службы ЧС в СКО
Новое постановление об ограничительных и карантинных мерах вышло в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив