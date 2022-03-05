Мифы об открытии филиала Университета Аризоны в Казахстане развеяли в Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В феврале Министерство образования и науки РК сообщило о планах открытия филиала Университета Аризоны на базе Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева. Эта новость вызвала бурное обсуждение в соцсетях, породившее множество слухов и ложных утверждений. Эти мифы опровергли и представители МОН, и казахстанцы-выпускники Университета Аризоны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Миф №1

Студентам филиала будут прививать нездоровые ценности и пропагандировать интересы ЛГБТК+ сообщества.

«Согласно нашей договоренности с Университетом Аризоны проректор по воспитательной части будет с казахстанской стороны, воспитательная работа будет осуществляться согласно ценностям, морально-этическим устоям Казахстана. Еще раз хочу заявить, что никакой угрозы нашим национальным культурным и моральным ценностям не будет. Зарубежные преподаватели не будут вовлечены в воспитательный процесс», — заверил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Миф №2

Студенты, получившие образование на английском, не смогут работать в Казахстане.

«Я бы хотел отметить, что значимость английского языка очень высокая. На сегодняшний день все технологии, научные разработки представляются на английском языке, соответственно, знать английский язык, я думаю, очень важно, чтобы иметь возможность получать подробную информацию из первых источников», — ответил выпускник Университета Аризоны по специальности «Аграрная техника и технология» Жандаулет Жанбырбаев.

Миф №3

У Университета Аризоны очень плохая репутация, в Казахстане он не нужен

«Как человек, отучившийся в Университете Аризоны, могу вам ответственно заявить, что с репутацией в этом университете все в порядке. Университет занимает восьмое место в рейтинге по общественному здравоохранению по всей территории Соединенных Штатов Америки. Из своей практики я могу вам рассказать, что в Школе общественного здравоохранения Университета Аризоны преподают профессора, которые являются практиками и настоящими профессионалами. Одним из них является гениальный хирург Ричард Кармона, который одним из первых рассказал о вреде пассивного курения. Благодаря ему во всем мире начали запрещать курить в общественных местах», — заявила выпускница Университета Аризоны по специальности «общественное здравоохранение» Камила Туякбаева.

Миф №4

Казахстанской молодежи не нужны европейские стандарты образования

«Давайте зададимся вопросом: почему одни государства богатые, другие бедные? Богатые не потому, что у них есть капитал и технологии, а потому, что у них более продвинутый человеческий капитал. Этот человеческий капитал смог стать продвинутым благодаря международным стандартам обучения, которые, по вашему мнению, не нужны нашим детям. Зачем нам быть на обочине истории и наблюдать за всем, когда можно быть в авангарде этого процесса», — ответил Нурсейт Байжанов, выпускник Университета Аризоны по специальности «экономика/право».