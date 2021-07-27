Мифы о вакцинации: Специалисты призывают не доверять сомнительным утверждениям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице все больше людей выступают за массовую вакцинацию населения. При этом есть и те, кто дезинформируют граждан, рассказывая о так называемых вредоносных побочных эффектах от вакцины. Эксперт по связям с общественностью Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ауганбек Манарбек прокомментировал наиболее распространенные утверждения антиваксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«Вакцины небезопасны для беременных или планирующих беременность и могут привести к бесплодию.

Беременность является одним из противопоказаний к вакцинации от COVID-19. При этом при планировании беременности необходимо получить вакцину, это предотвращает тяжелые формы заболевания и летальный исход. Вакцинация не может привести к бесплодию. Это утверждение не соответствует действительности.

Европейская вакцина «Pfizer» более надежная и эффективная, чем другие.

Вакцина «Pfizer» разработана немецкой биотехнологической компанией при сотрудничестве с американскими и китайскими специалистами. В мире эту вакцину используют с августа 2020 года. Потенциальная эффективность более 90 % в предотвращении инфекции в течение семи дней после второй дозы. Сейчас есть первые научные данные, говорящие об эффективности данной вакцины в отношении детей, беременных женщин или людей с ослабленным иммунитетом. Но это никак не означает, что данная вакцина является самой надежной или наиболее эффективной. Для сравнения можно рассмотреть «Спутник V». Были опубликованы промежуточные результаты исследования фазы III данной вакцины, согласно которым эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,6 %, а эффективность вакцины против средней или тяжёлой степени COVID-19 — 100 %. Также высокую эффективность показала и вакцина «KazVac».

Сейчас мы можем констатировать факт, что все вакцины прошедшие клинические испытания являются эффективными.

Вакцинация – это новый вид оружия. С помощью нее можно влиять на человеческий организм на молекулярном уровне через спутник, проводить различные опыты.

Это еще одно фейковое сообщение, которое получило распространение на начальном периоде вакцинации. Сейчас абсолютное большинство населения знает, что данный фейк как минимум не логичен.

Естественное формирование иммунитета более безопасно, чем его приобретение путем вакцинации.

В каждом организме переболевшего человека антитела на COVID-19 формируются на разные сроки. Как показали исследования, иммунитет может быт недлительным. Выработка иммунитета путем вакцинации несет меньшие риски, чем его естественное формирование, так как невозможно предсказать степень тяжести симптомов в случае заражения COVID-19.

Вакцинация намного опаснее, чем признает официальная медицина. Количество смертей после прививок замалчивается.

Данное сообщение тоже из числа очередного фейка. В реальности ситуация зеркально противоположенная. Вакцинация населения проводится именно для того, чтобы не допустить человеческие жертвы. Любая прививка в сотни раз безопаснее, чем заболевание, от которого она защищает. Но вокруг вакцинации всегда было немало споров. В любой стране и в любое время есть люди, которые утверждают: вакцины вредны, и лучше обойтись вовсе без них. Медицина и вся история человечества доказывают обратное.

Вакцинация сопровождается реакцией организма, которая сравнима с симптомами самой болезни или ее осложнениями.

Реакции организма человека на вакцинацию кардинально отличаются от симптомов самой болезни. Они не сопоставимы», - заключил эксперт.

В акимате отмечают, специалисты - врачи, вирусологи, эпидемиологи – которые стоят на передовой в борьбе с пандемией, призывают граждан пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя и близких. Поскольку только вакцина поможет сформировать коллективный иммунитет и остановить рост распространения опасного вируса. При этом не следует доверять информации в соцсетях, дискредитирующей эффективность вакцин против COVID-19, поскольку она не имеет научного обоснования и логичного объяснения.