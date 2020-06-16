Мифы о вакцинации развеял столичный врач в ходе онлайн-обсуждения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Правления РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Арнур Нуртаев прокомментировал распространенное мнение о вреде вакцин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хотел бы прокомментировать, потому что знаю процесс производства вакцин, а также то, что входит в состав. И уже с достаточно давнего времени мы пытаемся разъяснить, для чего используются те или иные адъюванты, протеины, сахара, формальдегиды, ртуть. Чтобы произвести вакцину, необходима очень сложная биологическая реакция, которая включает в себя потребность в использовании различных стабилизаторов, инактиваторов и всего остального. В частности, формальдегид используется для инактивации вирусов, например, того же самого полиомиелита», - сказал Арнур Нуртаев во время онлайн обсуждения возможности введения обязательной вакцинации.

«Но самое важное, что я хотел бы ответить уважаемым оппонентам – количество следовых формальдегидов в вакцине настолько ничтожно мало, что вы с водой получаете больше или с продуктами питания, нежели с вакциной. Есть многоцентровые исследования – их проводят постоянно. Постоянно проводится большое количество органических исследований. Десятки тысяч различных исследований показывают, что использование различных веществ при производстве вакцины абсолютно безопасно. В том числе, когда говорят, что в Казахстане сегодня система контроля за качеством намного хуже», - добавил он.

По словам врача, казахстанская лаборатория соответствует европейским стандартам качества.

«Мы проверяем по стандартам качества, которые предъявляются в Европе к тем же самым вакцинам. Мы анализируем досье и количество всех тех адъювантов, показателей формальдегидов и всего остального. И подтверждаем, что их количество достаточно маленькое», - заключил спикер.