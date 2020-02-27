МИД выясняет, есть ли среди помещенных на карантин на Тенерифе казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел РК сообщили о том, что, по предварительной информации, казахстанцев среди помещенных на карантин постояльцев отеля на Тенерифе на Канарских островах нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации службы здравоохранения Канарских островов подтверждено два случая заболевания коронавирусом в этом отеле. Переносчиками инфекции являются два гражданина Италии, которые отдыхали в этом отеле на острове Тенерифе. В этой связи местными властями были принято решение ввести карантинный режим в гостинице», - сообщил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Он также добавил, что по информации директора службы здравоохранения Канарских островов, граждан Казахстана среди отдыхающих в этой гостинице нет.

«Тем не менее наш консул направил запрос в Министерство иностранных дел Испании. Как только мы получим официальный ответ, сообщим. На сегодняшний день в Испании зарегистрировано более 10 случаев заболевания. В консульской службе на постоянном учете стоят 65 граждан Казахстана и 307 - на временном», - заключил Айбек Смадияров.