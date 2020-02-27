+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 2 °С
USD 378.36 EUR 411.92
RUB 5.76 CNY 53.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

МИД выясняет, есть ли среди помещенных на карантин на Тенерифе казахстанцы

27 Февраля 2020 13:43
Поделиться:
МИД выясняет, есть ли среди помещенных на карантин на Тенерифе казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел РК сообщили о том, что, по предварительной информации, казахстанцев среди помещенных на карантин постояльцев отеля на Тенерифе на Канарских островах нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В большинстве случаев будет достаточно домашнего карантина – Елжан Биртанов о прибывающих из-за рубежа
Можем принять более решительные меры – Елжан Биртанов о коронавирусе Елжан Биртанов: Первая задача - не допустить завозных случаев коронавируса Важно понимать то, каким образом инфекция распространяется – известный медик Алмаз Шарман о коронавирусе

«По информации службы здравоохранения Канарских островов подтверждено два случая заболевания коронавирусом в этом отеле. Переносчиками инфекции являются два гражданина Италии, которые отдыхали в этом отеле на острове Тенерифе. В этой связи местными властями были принято решение ввести карантинный режим в гостинице», - сообщил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Он также добавил, что по информации директора службы здравоохранения Канарских островов, граждан Казахстана среди отдыхающих в этой гостинице нет.

«Тем не менее наш консул направил запрос в Министерство иностранных дел Испании. Как только мы получим официальный ответ, сообщим. На сегодняшний день в Испании зарегистрировано более 10 случаев заболевания. В консульской службе на постоянном учете стоят 65 граждан Казахстана и 307 - на временном», - заключил Айбек Смадияров.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: МИД РК, Соотечественники, Общество, Пневмония в Китае,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив