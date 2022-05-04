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МИД Узбекистана опроверг информацию о перестрелке на узбекско-афганской границе
4 Мая 2022 20:35

МИД Узбекистана опроверг информацию о перестрелке на узбекско-афганской границе

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Внешнеполитическое ведомство Узбекистана сделало заявление, опровергающее информацию о перестрелке на узбекско-афганской границе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным МИД, в социальных сетях распространяются сообщения о якобы имевшей место в ночь на 4 мая перестрелке на узбекско-афганской границе, повлекшей, как указывается, гибель военнослужащих пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан.

«Заявляем, что распространяемая информация не соответствует действительности. Обстановка на границе остается спокойной, охрана южных рубежей осуществляется в штатном режиме. Официальный представитель Временного правительства Афганистана Забихулла Муджахед также опроверг появившиеся на различных интернет-площадках публикации, назвав их лживыми и необоснованными», - сообщило ведомство.

В МИД призвали СМИ строго соблюдать журналистскую этику, а также воздержаться от размещения на своих ресурсах недостоверной и непроверенной информации.




Фото: uzdaily.uz

Автор:
Корреспондент
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