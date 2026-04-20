МИД Турции - в Анталийском форуме приняли участие 23 главы государств и правительств

В работе Дипломатического форума в Анталье (ADF-2026) приняли участие 23 главы государств и правительств, 13 заместителей глав государств и правительств, а также 50 министров. Об этом глава МИД Турции Хакан Фидан заявил на пресс-конференции журналистам.

Глава ведомства отметил, что на полях ADF прошла напряженная, но качественная и плодотворная работа, и Анталья на протяжении трех дней стала центром глобальной дипломатии.

Обширная программа форума, по словам Хакана Фидана, включала различные форматы работы — от панельных дискуссий с участием лидеров до региональных сессий, и в общей сложности на 52 заседаниях была возможность совместно подвести итоги текущих кризисов.

Министр указал на то, что под одной крышей собрались лидеры, лица, принимающие решения, и эксперты со всех уголков мира — от Азиатско-Тихоокеанского региона до Латинской Америки, от Европы до Центральной Азии.

— В этом году в форуме приняли участие 6 400 человек из 150 стран и 66 международных организаций. Это действительно очень большая цифра по сравнению с аналогичными мероприятиями — как с точки зрения охвата географии, так и по количеству участников. На форум прибыли 23 президента и премьер-министра, 13 вице-президентов и заместителей премьер-министров, председатели парламентов, 50 министров, а также высокопоставленные представители 87 международных организаций, — рассказал глава турецкой дипломатии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел на полях форума ряд высокоуровневых и плодотворных встреч, отметил Хакан Фидан.

В V Анталийском дипломатическом форуме принял участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Прибытие Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на V Анталийский дипломатический форум вызвало оживленную реакцию международной прессы и участников.

Выступая в панельной сессии «Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties», Глава государства особо отметил роль Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, под руководством которого Турция укрепляет свои позиции в качестве авторитетного участника международных отношений.

Аналитический обозреватель Kazinform порассуждал, как Казахстан усиливает роль «средних держав» в региональной дипломатии.