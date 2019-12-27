МИД Турции сделал заявление в связи с авиакатастрофой в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел Турции сделало заявление в связи с авиакатастрофой в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Приводим полный текст заявления:
Заявление Министерства иностранных дел Турецкой Республики в связи с аварией самолета в Казахстане. 27 декабря 2019 года, №371
Сегодня мы с большим сожалением узнали о том, что при вылете из Алматы потерпел крушение самолет рейса Алматы-Нур-Султан, а также, что на борту самолета и в районе его падения погибли и получили ранения люди.
Разделяя это горе с народом дружественного и братского Казахстана, просим милосердия от Аллаха к погибшим, выражая соболезнования их близким, желаем им стойкости. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления.
Напомним, сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа.
Как сообщалось позже, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По предварительным данным число погибших составило 12 человек.
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