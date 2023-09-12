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    17:51, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    МИД РК заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики

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    Фото: t.me/pressmfakz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало официальное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В связи с последними событиями вокруг Нагорного Карабаха, Республика Казахстан в очередной раз подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах её международно-признанных границ, а также выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путём в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами и нормами международного права.


    Теги:
    Азербайджан Международная деятельность РК МИД РК Международная деятельность
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