МИД РК выясняет, какая помощь требуется иностранным инвесторам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел выясняет, какая помощь со стороны государства требуется иностранным инвесторам в связи с возникшей ситуацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил в интервью журналистам первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев, МИД поддерживает контакты со всеми иностранными партнерами, международными организациями.

«Как вы знаете, Глава государства провел телефонные разговоры со своими коллегами из зарубежных стран, министр иностранных дел также провел несколько телефонных разговоров. Помимо этого со стороны иностранных государств, международных организаций сделаны заявления по ситуации в РК, где выражается поддержка тем мерам, тем усилиям, которые предпринимаются Президентом и Правительством РК по предотвращению террористической опасности», - сказал Шахрат Нурышев.

Представитель МИД добавил, что помимо этого Президентом даны два поручения по обеспечению безопасности дипломатического корпуса, который аккредитован в РК, по обеспечению сохранности зарубежных инвестиций, объектов иностранного бизнеса.

«В составе МИД функционирует Комитет по инвестициям, национальная компания «Казахинвест». Мы сейчас через представителей «Казахинвеста» в регионах, зарубежных странах уточняем полную информацию о том, какая помощь требуется со стороны Министерства иностранных дел, со стороны Правительства РК. Все мы прекрасно знаем, что привлечение зарубежных инвестиций сопряжено с созданием новых предприятий в РК, созданием новых рабочих мест, с выплатой налогов в бюджет, которые в последствие используются для решения социальных вопросов», - отметил Шахрат Нурышев.