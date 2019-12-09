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МИД РК выразило соболезнование в связи с трагедией в Индии
9 Декабря 2019 17:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИД РК опубликовано заявление по поводу пожара в Индии, жертвами которого стали 43 человека, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
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«С большим прискорбием восприняли печальную весть о пожаре в одной из фабрик Нью-Дели, повлекшем гибель людей. Казахстан разделяет горе и скорбит вместе с дружественным индийским народом. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в заявлении МИД РК.
Напомним, большой пожар произошел рано утром в воскресенье на фабрике в районе Анадж Манди на севере Дели, в результате погибли 43 человека, более 56 человек получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
Ключевые слова: МИД РК, Происшествия,
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