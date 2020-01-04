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МИД РК выразил соболезнования в связи с наводнением в столице Индонезии

4 Января 2020 18:04
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МИД РК выразил соболезнования в связи с наводнением в столице Индонезии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с большим прискорбием восприняли печальную весть о многочисленных жертвах наводнения, которое произошло в городе Джакарта и в прилегающих к ней районах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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«Казахстан разделяет горе и скорбит вместе с братским народом Индонезии. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и преодоления последствий стихийного бедствия», - говорится в сообщении Министерства иностранных дел РК.


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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, МИД РК,
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