МИД РК выразил соболезнования в связи с наводнением в столице Индонезии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с большим прискорбием восприняли печальную весть о многочисленных жертвах наводнения, которое произошло в городе Джакарта и в прилегающих к ней районах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Казахстан разделяет горе и скорбит вместе с братским народом Индонезии. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и преодоления последствий стихийного бедствия», - говорится в сообщении Министерства иностранных дел РК.