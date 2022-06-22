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МИД РК выразил соболезнования народу Афганистана в связи с погибшими при землетрясении
22 Июня 2022 23:13

МИД РК выразил соболезнования народу Афганистана в связи с погибшими при землетрясении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел РК выражает соболезнования афганскому народу и семьям погибших при разрушительном землетрясении, передает МИА «Казинформ».

«Разделяем скорбь афганского народа по многочисленным человеческим жертвам разрушительного землетрясения на востоке Афганистана.

От имени народа и руководства Казахстана выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавшим от этой стихии. Желаем скорейшего восстановления и возобновления нормальной жизнедеятельности», - говорится в сообщении МИД Рк.

Как сообщалось ранее, в результате мощного землетрясения в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана погибли 250 человек, около 150 получили ранения.



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