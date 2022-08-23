МИД РК выразил протест послу Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в РК Петром Врублевским. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову.

Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами.

Как сообщалось, Совет АНК сделал заявление по поводу высказывания посла Украины в Казахстане.













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