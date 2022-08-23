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    13:51, 23 Август 2022 | GMT +6

    МИД РК выразил протест послу Украины

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в РК Петром Врублевским. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову.

    Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами.

    Как сообщалось, Совет АНК сделал заявление по поводу высказывания посла Украины в Казахстане.




    Фото : gov.kz



    Теги:
    Внешняя политика Казахстана МИД РК Украина Международная деятельность Правительство
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