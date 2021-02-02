МИД РК сделало заявление в связи с продлением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Республики Казахстан приветствует решение Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (СНВ-III), который остается последним международным документом между двумя странами в сфере ядерного разоружения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

«Это стало возможным благодаря последовательным усилиям российской стороны по пролонгации Договора и предоставит время сторонам провести комплексную работу по дальнейшему контролю над ракетно-ядерными вооружениями с учетом всех факторов, влияющих на международную безопасность.

Принципиальное согласие новой Администрации США о продлении СНВ-III на последующий пятилетний срок является позитивным сигналом, вселяющим надежду на нормализацию отношений и восстановление доверия», - говорится в сообщении ведомства.

Продление договора демонстрирует пример ответственного поведения государств, приверженности процессу ядерного разоружения и предотвращения опасной гонки вооружений.

Договор призван сохранить открытость и предсказуемость стратегических взаимоотношений двух стран, а также обеспечить преемственность последовательного процесса ядерного разоружения в соответствии со статьей VI Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Надеемся, что в перспективе это заложит основу для многостороннего диалога в рамках инициативы Первого Президента РК – Елбасы Н.А.Назарбаева о проведении встречи лидеров ядерных держав.

В качестве одного из правопреемников бывшего СССР Казахстан являлся стороной Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-І) от 1991 года, подписав 23 мая 1992 года Лиссабонский протокол к нему. В рамках реализации положений Лиссабонского протокола Казахстан присоединился к ДНЯО в качестве государства, не обладающего ядерным оружием.

«Историческое решение нашей страны о добровольном отказе от четвертого в мире арсенала ядерного оружия стало твердой основой нашего неизменного курса на достижение мира, свободного от угроз оружия массового уничтожения.

Выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент РК, К.К.Токаев призвал ядерные державы принять все необходимые и неотложные меры для спасения человечества от ядерной катастрофы.

Выражаем уверенность, что вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия и продление СНВ-ІІІ в преддверие Обзорной конференции ДНЯО будут способствовать выстраиванию конструктивного диалога и укреплению доверия на пути к достижению мира, свободного от ядерного оружия, к 2045 году – столетию Организации Объединенных Наций», - сказано в сообщении Министерства иностранных дел РК.