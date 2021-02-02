РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:04, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    МИД РК сделало заявление в связи с продлением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Республики Казахстан приветствует решение Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (СНВ-III), который остается последним международным документом между двумя странами в сфере ядерного разоружения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

    «Это стало возможным благодаря последовательным усилиям российской стороны по пролонгации Договора и предоставит время сторонам провести комплексную работу по дальнейшему контролю над ракетно-ядерными вооружениями с учетом всех факторов, влияющих на международную безопасность.

    Принципиальное согласие новой Администрации США о продлении СНВ-III на последующий пятилетний срок является позитивным сигналом, вселяющим надежду на нормализацию отношений и восстановление доверия», - говорится в сообщении ведомства.

    Продление договора демонстрирует пример ответственного поведения государств, приверженности процессу ядерного разоружения и предотвращения опасной гонки вооружений.

    Договор призван сохранить открытость и предсказуемость стратегических взаимоотношений двух стран, а также обеспечить преемственность последовательного процесса ядерного разоружения в соответствии со статьей VI Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Надеемся, что в перспективе это заложит основу для многостороннего диалога в рамках инициативы Первого Президента РК – Елбасы Н.А.Назарбаева о проведении встречи лидеров ядерных держав.

    В качестве одного из правопреемников бывшего СССР Казахстан являлся стороной Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-І) от 1991 года, подписав 23 мая 1992 года Лиссабонский протокол к нему. В рамках реализации положений Лиссабонского протокола Казахстан присоединился к ДНЯО в качестве государства, не обладающего ядерным оружием.

    «Историческое решение нашей страны о добровольном отказе от четвертого в мире арсенала ядерного оружия стало твердой основой нашего неизменного курса на достижение мира, свободного от угроз оружия массового уничтожения.

    Выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент РК, К.К.Токаев призвал ядерные державы принять все необходимые и неотложные меры для спасения человечества от ядерной катастрофы.

    Выражаем уверенность, что вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия и продление СНВ-ІІІ в преддверие Обзорной конференции ДНЯО будут способствовать выстраиванию конструктивного диалога и укреплению доверия на пути к достижению мира, свободного от ядерного оружия, к 2045 году – столетию Организации Объединенных Наций», - сказано в сообщении Министерства иностранных дел РК.


    Теги:
    Официально Политика МИД РК Внешняя политика Казахстана Россия США
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:40
    Исторические квесты, выставки ремесленников, новые спортплощадки – в Таразе прошел День города
    Сегодня, 14:39
    Серик Карипбеков назначен прокурором города Алматы
    Сегодня, 14:36
    Казахстанский певец покоряет корейскую сцену
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!