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МИД РК сделало заявление по ситуации в Иордании

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
6 Апреля 2021, 15:41
МИД РК сделало заявление по ситуации в Иордании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало заявление по ситуации в Иордании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан внимательно отслеживает события в Иорданском Хашимитском Королевстве, являющимся одним из ключевых партнеров нашей страны на Ближнем Востоке.

Казахстан подтверждает свою солидарность политике Короля Абдаллы II, направленной на улучшение благосостояния иорданского народа, обеспечение региональной стабильности и безопасности в мире.

Казахстан выражает полную поддержку принимаемым руководством Иордании мерам для сохранения внутриполитической стабильности», - заключили в ведомстве.

Справочно: В ноябре 2017 года Король Абдалла II награжден первой Назарбаевской премией за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность.


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