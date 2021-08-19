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МИД РК сделало заявление по ситуации в Афганистане

19 Августа 2021 12:11
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МИД РК сделало заявление по ситуации в Афганистане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИД РК сделало заявление по ситуации в Афганистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

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«Казахстан внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане. Наступает очередной решающий момент в истории этой страны.

Многолетний конфликт должен быть решен самим афганским народом. Казахстан призывает все причастные стороны обеспечить мирный транзит власти как главной предпосылки внутренней стабилизации.

Мы поддерживаем заявление Совета Безопасности ООН о создании инклюзивного и репрезентативного правительства, уважении прав национальных меньшинств и женщин, недопущении присутствия групп, представляющих угрозу другим государствам, соблюдении международного права.

Выполнение этих положений должно стать необходимым условием для начала диалога с новой властью Афганистана», - говорится в заявлении МИД РК.

Ранее Генсек ООН призвал прекратить все нарушения прав человека в Афганистане.

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#МИД РК   #Афганистан  
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