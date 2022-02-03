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МИД РК сделало заявление к обращению Human Rights Watch по событиям «Трагического января»

3 Февраля 2022 13:27
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МИД РК сделало заявление к обращению Human Rights Watch по событиям «Трагического января»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерство иностранных дел Республики Казахстан поступило обращение международной неправительственной организации Human Rights Watch с информацией о случаях чрезмерного применения силы правоохранительными органами в ходе январских событий в Казахстане. Кроме того, HRW была также опубликована информация о других нарушениях в отношении задержанных лиц. В связи с этим Министерство иностранных дел РК сделало заявление, передает МИА «Казинформ».

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«Республика Казахстан осуждает возможные случаи диспропорционального применения силы, незаконных задержаний, пыток и жестокого обращения с задержанными лицами.

Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял, что расследование вооружённых беспорядков должно быть беспристрастным и проводиться в рамках закона. Строгое соблюдение прав задержанных лиц и справедливое судебное разбирательство должно быть непреложным требованием.

Глава государства призвал Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел при проведении следственных мероприятий обеспечить соблюдение Конституции и Уголовно-процессуального кодекса страны, которые запрещают применение пыток и иное жестокое обращение.

Любая информация о незаконном задержании и жестоком обращении с задержанными будет тщательно расследована. Следственные органы проверяют все поступающие факты нарушений. В целях беспрепятственного и оперативного получения гражданами необходимой информации и подачи жалоб, в том числе на действия сотрудников полиции, открыта «горячая линия». По данным Генеральной прокуратуры РК, на сегодня по жалобам граждан на недозволенные методы ведения следствия и нарушения их прав правоохранительными органами всего расследуется 98 уголовных дел.

Генеральная прокуратура и другие следственные органы РК готовы и настроены предметно рассматривать каждый отдельный случай, поднимаемый казахстанской и международной общественностью.

Для мониторинга соблюдения прав задержанных Уполномоченному по правам человека Эльвире Азимовой, членам Национального превентивного механизма по предотвращению пыток (НПМ) и Национального совета общественного доверия предоставлен доступ в учреждения пенитенциарной системы.

Региональные группы НПМ провели 97 независимых мониторингов в 83 закрытых учреждениях в 16 регионах Казахстана. На имя Омбудсмена по правам человека поступило 48 обращений граждан о нарушениях их прав, которые находятся в процессе рассмотрения. Кроме того, по предложению региональных групп обеспечен доступ адвокатов и гражданских медиков к задержанным и арестованным.

Авторитетные представители гражданского общества, включая правозащитников и юристов, создали общественные комиссии по расследованию январских событий.

Казахстан привержен всем своим обязательствам в области защиты прав человека и готов к открытому диалогу и сотрудничеству с международными неправительственными организациями. В частности, достигнута договорённость о проведении встречи Министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с исполнительным директором Human Rights Watch Кеннетом Ротом», - говорится в заявлении МИД РК.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура еженедельно будет освещать поступившие жалобы о применении насилия при расследовании.

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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Права человека   #Генпрокуратура   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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