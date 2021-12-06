МИД РК сделал заявление в отношении совместного коммюнике по итогам Конференции ядерной «пятёрки» в Париже

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республика Казахстан приветствует итоги Конференции пяти ядерных государств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая состоялась 2-3 декабря 2021 года в Париже в преддверии 10-й Обзорной конференции ДНЯО. Об этом передает МИА «Казинформ»со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Казахстан, будучи последовательным сторонником ядерного разоружения и укрепления глобального режима ядерного нераспространения, выступает за универсализацию ДНЯО и неукоснительное соблюдение его положений всеми государствами-участниками, придерживается необходимости обеспечения открытого, инклюзивного и транспарентного диалога для успешного проведения Обзорной конференции.

Принимая во внимание особый статус и ответственность ядерных государств в рамках ДНЯО, мы высоко оцениваем итоги Парижской встречи ядерной «пятёрки». В частности, отмечаем меры по уменьшению риска ядерных конфликтов, включая обмен информацией сторонами об обновлениях в своих ядерных доктринах и ядерной политике, а также обсуждение ядерными государствами важности вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), подтверждение участниками конференции поддержки конечной цели достижения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба чьей-либо безопасности.

Казахстан также разделяет приверженность целям зон, свободных от ядерного оружия, и напоминает о необходимости скорейшего завершения процесса ратификации Протокола о негативных гарантиях безопасности к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии.

Казахстан призывает мировое сообщество поддержать положения Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, инициированной нашей страной в осуществление статьи VI ДНЯО. Мы рассматриваем этот документ в качестве дорожной карты к более безопасному будущему», - говорится в заявлении.