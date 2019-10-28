МИД РК рекомендует казахстанцам воздержаться от поездок в Мексику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил, что казахстанцам рекомендуется воздержаться от поездок в Мексику из-за продолжающегося миграционного кризиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с продолжающимся миграционным кризисом мексиканские власти ужесточили миграционный контроль на своей границе. В следствии чего, многие граждане мира не допускаются на мексиканскую территорию и депортируются в обратном направлении. В этой связи рекомендуем воздержаться от туристических и деловых поездок в Мексику во избежание возникновения осложнений на мексиканской границе и срыва запланированного посещения этой страны»,- сообщил Айбек Смадияров.

Спикер добавил, что в случае необходимости посетить Мексику, уместным будет заранее оповестить посольство Казахстана в Мехико с приложением всей информации, касательно планируемого путешествия в целях дальнейшего оповещения мексиканских уполномоченных органов.

«Следует также иметь в виду, что пропуск через государственную границу любой страны является внутренней политикой этого государства, и в этой связи оказание содействия со стороны казахстанского диппредставительства не гарантирует свободного въезда на территорию Мексики»,- заключил официальный представитель МИД Казахстана.