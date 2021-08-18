МИД РК: Разные группы обращались в посольство в Кабуле, представляясь казахами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разные группы граждан, желающих выехать из Афганистана, обращались в посольство Казахстана в Кабуле, представляясь казахами. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние дни участились случаи обращения в посольство Казахстана различных групп граждан, представляющихся казахами. Но на самом деле они не могут представить никаких доказательств. Некоторые из них элементарно не говорят на казахском языке и не могут рассказать об истории переселения своих предков на территорию Афганистана и родоплеменных связях», - пояснил Айбек Смадияр.