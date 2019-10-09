МИД РК прокомментировал транспортные заторы на казахстанско-российской границе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди прокомментировал заторы из большегрузных машин на казахстанско-российской границе, которые были зафиксированы весной текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, такая проблема существует, но она носит сезонный характер. В целом, на нашей казахстанско-российской границе находится 51 пункт пропуска, 30 из них автомобильные, 20 железнодорожные, 1 речной. В основном, это происходит весной и летом, когда фрукты и овощи перевозят из Центральной Азии, из соседних государств по направлению к России», - сказал Мухтар Тлеуберди, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах казахстанского внешнеполитического ведомства.

Поэтому, по его словам, тот факт, что получается такой наплыв грузопотока, вполне естественный.

«Помимо этого, у пунктов пропусков различная пропускная способность, перевозчики выбирают свои маршруты, чтобы быстрее доехать. Соответственно, на тех или иных пунктах образуются заторы. Данный вопрос будет еще дополнительно обсуждаться на предстоящей 7 ноября встрече глав регионов – это Форум межрегионального сотрудничества, который пройдет в Омске», - добавил глава МИД РК.