РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:00, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    МИД РК подтвердил факт дорожного инцидента в Киеве с участием сотрудника посольства

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Факт дорожного инцидента в Киеве с участием сотрудника посольства РК подтвердили в Министерстве иностранных дел, передает МИА «Казинформ».

    «Факт дорожного инцидента в Киеве с участием сотрудника нашего посольства подтверждаем и сообщаем, что в отношении него проводится служебное разбирательство, по результатам которого будут применены меры дисциплинарного взыскания.

    Посольство Казахстана находится в тесном взаимодействии с Министерством иностранных дел Украины по данному вопросу. Ожидаем получения протокола о нарушении правил дорожного движения», - сообщили в пресс-службе МИД РК.


    Теги:
    Украина Происшествия, ЧС Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:44
    Водительские права по новым правилам будут получать казахстанцы
    Сегодня, 11:37
    Низкий уровень культуры вождения и дисциплины на дорогах отметил Алихан Смаилов
    Сегодня, 11:35
    Алихан Смаилов: Ненадлежащая дорожная инфраструктура — одна из причин аварийности
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!