МИД РК подтвердил факт дорожного инцидента в Киеве с участием сотрудника посольства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Факт дорожного инцидента в Киеве с участием сотрудника посольства РК подтвердили в Министерстве иностранных дел, передает МИА «Казинформ».

«Факт дорожного инцидента в Киеве с участием сотрудника нашего посольства подтверждаем и сообщаем, что в отношении него проводится служебное разбирательство, по результатам которого будут применены меры дисциплинарного взыскания.

Посольство Казахстана находится в тесном взаимодействии с Министерством иностранных дел Украины по данному вопросу. Ожидаем получения протокола о нарушении правил дорожного движения», - сообщили в пресс-службе МИД РК.