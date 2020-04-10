МИД РК поддерживает инициативу Арабской коалиции о прекращении огня в Йемене

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Республики Казахстан приветствует инициативу Арабской коалиции об одностороннем прекращении огня в Йеменской Республике сроком на две недели, начиная с 9 апреля 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Мы выражаем надежду на то, что это решение поможет йеменскому народу в противостоянии последствиям распространения коронавируса COVID-19, а также станет важным шагом на пути создания необходимых условий для постоянного прекращения огня и возобновления переговоров о всеобъемлющем политическом урегулировании кризиса в Йемене», - говорится в сообщении.