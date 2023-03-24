МИД РК планируют наделить дополнительными функциями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел намерены наделить дополнительными полномочиями в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующие изменения в постановление Правительства РК размещены на портале «Открытые НПА».

В частности, планируется передать в ведение МИД:

- определение порядка разработки текущего и перспективного планов заключения международных договоров Республики Казахстан;

- разработку и утверждение порядка планирования, комплектования, оформления, отправки, доставки, приемки и хранения дипломатической почты, утверждаемого Правительством Республики Казахстан;

- разработку и утверждение перечня государственных органов и организаций Республики Казахстан, имеющих право пользования дипломатической почтой, утверждаемого Правительством Республики Казахстан;

- разработку и утверждение правил организации «одного окна» для инвесторов, а также порядка взаимодействия при привлечении инвестиций.

Документ будет находится на публичном обсуждении до 7 апреля текущего года.