РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:42, 10 Январь 2022 | GMT +6

    МИД РК отреагировал на публикации в зарубежных СМИ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел РК опубликовало на своей официальном сайте комментарий к публикациям в отдельных зарубежных СМИ, передает МИА «Казинформ».

    «Ряд публикаций в иностранных СМИ по сложившейся в нашей стране ситуации после введения чрезвычайного положения носят явно поверхностный и однобокий характер. Министерство иностранных дел полагает в этой связи целесообразным отметить следующее.

    В Мангистауской области и во всех крупных городах страны прошли мирные митинги. Требования митингующих полностью удовлетворены. Однако, этой ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия. В этой связи в стране было объявлено чрезвычайное положение.

    Как показали события в г. Алматы и ряде других регионов страны, Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом. По предварительным данным, среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в «горячих точках» на стороне радикальных исламистских группировок. В настоящее время правоохранительные органы и Вооруженные силы Республики Казахстан противостоят террористам, а не «мирным протестующим», как это искаженно преподносят некоторые зарубежные СМИ.

    В сложившейся ситуации Казахстан был вынужден обратиться за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая направила миротворческие силы общей численностью около 2 500 человек для содействия в стабилизации обстановки. В мандат миротворцев входит охрана стратегических объектов и прикрытие казахстанских сил правопорядка.

    Следует подчеркнуть, что основные боевые действия против террористических групп ведут правоохранительные органы и Вооруженные силы Казахстана.

    Миротворческие силы ОДКБ будут находиться в Казахстане временно и покинут страну после стабилизации ситуации при первом обращении казахстанской стороны.

    Особо важно, что мирные участники протестов не подвергаются никаким преследованиям.

    Правоохранительным органам поручено провести масштабное расследование о причинах сложившейся ситуации, результаты которого будут предоставлены международному сообществу.

    Следует отметить сплоченность народа Казахстана, его поддержку решениям и действиям Президента К. Токаева по восстановлению мирной жизни.

    Казахстан полон решимости защитить демократию и Конституцию от исламистских радикалов и террористов!

    К большому сожалению, в результате столкновений имеются человеческие жертвы как среди сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, так и гражданского населения.

    В этой связи 10 января 2022 года объявлен в стране днем общенационального траура», - говорится в комментарии МИД РК.

    Теги:
    СМИ МИД РК ЧП-2022 Интеграция и партнерство
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!