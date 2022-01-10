МИД РК отреагировал на публикации в зарубежных СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел РК опубликовало на своей официальном сайте комментарий к публикациям в отдельных зарубежных СМИ, передает МИА «Казинформ».

«Ряд публикаций в иностранных СМИ по сложившейся в нашей стране ситуации после введения чрезвычайного положения носят явно поверхностный и однобокий характер. Министерство иностранных дел полагает в этой связи целесообразным отметить следующее.

В Мангистауской области и во всех крупных городах страны прошли мирные митинги. Требования митингующих полностью удовлетворены. Однако, этой ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия. В этой связи в стране было объявлено чрезвычайное положение.

Как показали события в г. Алматы и ряде других регионов страны, Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом. По предварительным данным, среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в «горячих точках» на стороне радикальных исламистских группировок. В настоящее время правоохранительные органы и Вооруженные силы Республики Казахстан противостоят террористам, а не «мирным протестующим», как это искаженно преподносят некоторые зарубежные СМИ.

В сложившейся ситуации Казахстан был вынужден обратиться за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая направила миротворческие силы общей численностью около 2 500 человек для содействия в стабилизации обстановки. В мандат миротворцев входит охрана стратегических объектов и прикрытие казахстанских сил правопорядка.

Следует подчеркнуть, что основные боевые действия против террористических групп ведут правоохранительные органы и Вооруженные силы Казахстана.

Миротворческие силы ОДКБ будут находиться в Казахстане временно и покинут страну после стабилизации ситуации при первом обращении казахстанской стороны.

Особо важно, что мирные участники протестов не подвергаются никаким преследованиям.

Правоохранительным органам поручено провести масштабное расследование о причинах сложившейся ситуации, результаты которого будут предоставлены международному сообществу.

Следует отметить сплоченность народа Казахстана, его поддержку решениям и действиям Президента К. Токаева по восстановлению мирной жизни.

Казахстан полон решимости защитить демократию и Конституцию от исламистских радикалов и террористов!

К большому сожалению, в результате столкновений имеются человеческие жертвы как среди сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, так и гражданского населения.

В этой связи 10 января 2022 года объявлен в стране днем общенационального траура», - говорится в комментарии МИД РК.