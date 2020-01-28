МИД РК отправило ноту Китаю по эвакуации своих граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев прокомментировал возможность эвакуации казахстанских студентов из Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера в МИД КНР состоялся брифинг для иностранных дипломатов, в ходе брифинга китайская сторона рассказала о ситуации, которая происходит на их территории. Конечно, они сказали, что все под контролем, что все соответствующие меры приняты», - сказал Шахрат Нурышев на пресс-конференции в Правительстве.

«Просили по возможности, чтобы граждане оставались по месту проживания, чтобы уменьшить передвижение, но в то же время они сказали, что в случае настоятельных просьб от иностранных государств они готовы рассмотреть вопрос эвакуации и выезде граждан этих стран», - добавил спикер.

По его словам, МИД РК в этой связи направил ноту в КНР.

«Сейчас прорабатываем вопрос об эвакуации наших студентов из Уханя, там 98 студентов. Идет обзвон студентов и в зависимости от их количества, будем прорабатывать отправку спецборта. Получение дипразрешения находится на стадии согласования с Китаем», - заключил представитель МИД.