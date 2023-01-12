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МИД РК осудил теракт в Кабуле

12 Января 2023, 20:43
МИД РК осудил теракт в Кабуле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Республики Казахстан решительно осуждает террористический акт, произошедший 11 января т.г. у административного здания в Кабуле, в результате которого погибли десятки людей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Министерство выражает глубокие соболезнования семьям погибших и призывает власти Афганистана усилить борьбу по искоренению источников терроризма на своей территории.


Фото:gov.kz

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