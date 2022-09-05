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МИД РК осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Сентября 2022, 19:47
МИД РК осудил теракт у российского посольства в Кабуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано заявление МИД Республики Казахстан в связи с террористическим актом в Кабуле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Заявление МИД Республики Казахстан

Министерство иностранных дел Республики Казахстан решительно осуждает террористический акт, произошедший 5 сентября 2022 года у здания посольства Российской Федерации в городе Кабуле и унесший жизни российских дипломатов.

Считаем необходимым с афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и строго наказать виновных в соответствии с законом, а также предпринять необходимые меры для обеспечения защиты аккредитованного в Афганистане дипломатического корпуса и иностранных граждан.

Казахстанская сторона поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом и считает неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических представительств и их сотрудников.

Выражаем Министерству иностранных дел Российской Федерации, родным и близким погибших глубокие соболезнования.


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