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вчера 21:56
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вчера 12:50
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МИД РК о казахстанских детях в Ираке: Они длительное время жили в тяжелых условиях
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что операция по возвращению казахстанских детей из Ирака еще не проводилась, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Операция еще не проведена. Мы проводим переговоры с иракской стороной. Вместе с тем, отрабатываются социальные и бытовые подготовительные работы. Так как сразу же после возвращения дети будут помещены на карантин как, и в случае с операцией «Жусан». Необходимо время для их адаптации и восстановления. Они длительное время жили в трудных условиях. Мы думаем, что в ближайшее время операция будет проведена. О конкретной дате мы еще не договорились», - сказал Айбек Смадиров на пресс-конференции.
По данным МИД, из Ирака в Казахстан должны быть возвращены более 10 детей в возрасте от 2 до 13 лет.
«По моему мнению, в предстоящие две недели все должно быть проведено», - добавил Айбек Смадияров.
Напомним, 9 октября министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди сообщил о намерении вернуть 14 казахстанских детей из Ирака. Он напомнил, что в результате специальной операции «Жусан» было возвращено 600 человек, включая 406 детей, которые вернулись домой из боевых зон, были успешно реабилитированы и реинтегрированы в казахстанское общество.
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