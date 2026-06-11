МИД РК: необходимо установить фактическое гражданство Дмитрия Харриса

Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о гражданстве Дмитрия Харриса, который ранее заявил, что его удерживают в России. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев на брифинге в Сенате, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отвечая на вопрос журналистов о том, участвует ли МИД в переговорах с российской стороной по данному вопросу, Ержан Ашикбаев сообщил, что ведомство получило обращение гражданина и находится на связи с компетентными органами.

— По Дмитрию Харрису я слышал об этом кейсе. В любом случае, мы подтверждаем получение обращения от гражданина Харрисова. По информации компетентных органов Российской Федерации, указанный гражданин также числится гражданином Российской Федерации, — сказал Ержан Ашикбаев.

По его словам, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги, необходимо установить фактическое гражданство заявителя.

— Прежде всего, нам необходимо определиться, чье гражданство фактически он имеет. Для этого наше генконсульство в Астрахани поддерживает прямую связь с указанным гражданином, а также с компетентными органами Российской Федерации, — отметил первый заместитель министра иностранных дел.

Он добавил, что казахстанские дипломаты оказывают заявителю необходимую консульскую поддержку.

— Все необходимое консульское содействие указанному гражданину оказывается и будет оказываться, — прокомментировал Ержан Ашикбаев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Харрис утверждает, что его удерживают на территории Российской Федерации и просит содействия государственных органов Казахстана.

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