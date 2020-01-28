МИД РК: На территории Китая находятся 1300 граждан Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Китае, где распространяется новый тип коронавируса, на сегодня находится 1300 граждан Казахстана. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В случае закрытия границы мы не сможем полностью обеспечить вывоз наших граждан. В настоящее время, по нашим данным, на территории КНР находится 1300 граждан Казахстана, из них 635 туристов – в провинции Хайнань, 204 – сотрудники, персонал посольства, генконсульства, компании, члены их семей, 445 граждан Казахстан, которые сейчас находятся непосредственно на территории Китая», - сообщил Шахрат Нурышев журналистам на пресс-конференции в Правительстве.

Он также отметил, что большинство студентов, обучающихся в Китае, на сегодня находится Казахстане или за пределами КНР из-за зимних каникул.

Ранее сообщалось, в Китае за минувшие сутки количество больных новым коронавирусом увечилось на 1 771 человек. Всего в стране подтверждено 4 515 диагноза, под подозрением находится еще более 6,9 тысяч человек.

Напомним, в Минздраве ранее сообщили, что прорабатывается вопрос эвакуации казахстанских студентов из китайского города Ухань, где выявлен новый тип коронавируса.



