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МИД РК: Казахстанку нашли повешенной в Южной Корее

21 Января 2020 12:23
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МИД РК: Казахстанку нашли повешенной в Южной Корее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 16 января в своей квартире в городе Ансан (Южная Корея) было обнаружено тело гражданки РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службу Министерства иностранных дел РК

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«Согласно поступившей информации из городской полиции, ее нашли повешенной в ванной комнате. Проводятся следственные мероприятия и судебно-медицинская экспертиза. Консульский отдел посольства РК в Корее оказывает всю необходимую помощь родственникам погибшей», - сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Нурбек Алмашов.


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Ключевые слова: МИД РК, Корея,
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