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вчера 21:43
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МИД РК: Информация о заболевшем коронавирусом казахстанце в Южной Корее не подтвердилась
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информация в СМИ о казахстанце, заболевшем коронавирусом в Южной Корее, не подтвердилась, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«3 марта 2020 года в русскоязычных группах социальных сетей Южной Кореи распространилась информация, что якобы у гражданина РК, нелегально находящегося в Южной Корее был подтвержден статус на наличие коронавируса COVID-19. По сообщению этих социальных сетей, гражданин Казахстана сбежал из клиники и в настоящее время разыскивается полицией. Такая же информация прошла и на телеканале «Хабар 24». Посольством Казахстана в Южной Корее были проведены соответствующие мероприятия, в ходе которых данная информация не подтвердилась», - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге.
«Был установлен контакт с местной полицией и данным гражданином, который разъяснил, что ранее не посещал клинику и не сдавал какие-либо анализы на наличие коронавируса. По информации корейской полиции, на днях казахстанец посетил заведение общественного питания, где в это же время находился больной коронавирусом COVID-19. В соответствии с протоколом ему и всем лицам, посетившим данное заведение необходимо пройти тест на наличие коронавируса», - добавил А. Смадияров.
По словам официального представителя МИД РК, наш соотечественник заверил, что готов пройти все необходимые медицинские процедуры и сотрудничать с местными властями.
Ранее в СМИ появилась информация о казахстанце, якобы инфицированном коронавирусом в Южной Корее.
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