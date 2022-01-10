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    13:41, 10 Январь 2022 | GMT +6

    МИД РК: Государством предпринимаются все меры по защите бизнеса зарубежных компаний

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел РК обратилось к зарубежным инвесторам и компаниям, действующим на территории Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    «Уважаемые инвесторы!

    В условиях введенного чрезвычайного положения на всей территории Казахстана, а также в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан К. Токаева информируем вас о том, что государством предпринимаются необходимые меры по защите субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний, представленных в Казахстане.

    Подчеркиваем, что все обязательства принятые государством перед инвесторами сохраняются и, по мере стабилизации ситуации в стране, будет продолжена работа по улучшению условий ведения бизнеса.

    Комитет по инвестициям МИД РК совместно с АО «НК «KAZAKH INVEST» осуществляет постоянный мониторинг и оказывает содействие в решении возникающих проблемных вопросов инвесторов.

    В случае, если вы столкнулись с трудностями в операционной деятельности и при реализации инвестиционных проектов в текущий период, просим обращаться в круглосуточный колл-центр по номеру +7 7172 620-620, либо к региональным представителям АО «НК «KAZAKH INVEST» по контактам указанным на картинке», - говорится в сообщении МИД РК.


    Теги:
    Инвестпроекты МИД РК Общество ЧП-2022
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