МИД РК: Государством предпринимаются все меры по защите бизнеса зарубежных компаний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел РК обратилось к зарубежным инвесторам и компаниям, действующим на территории Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Уважаемые инвесторы!

В условиях введенного чрезвычайного положения на всей территории Казахстана, а также в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан К. Токаева информируем вас о том, что государством предпринимаются необходимые меры по защите субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний, представленных в Казахстане.

Подчеркиваем, что все обязательства принятые государством перед инвесторами сохраняются и, по мере стабилизации ситуации в стране, будет продолжена работа по улучшению условий ведения бизнеса.

Комитет по инвестициям МИД РК совместно с АО «НК «KAZAKH INVEST» осуществляет постоянный мониторинг и оказывает содействие в решении возникающих проблемных вопросов инвесторов.

В случае, если вы столкнулись с трудностями в операционной деятельности и при реализации инвестиционных проектов в текущий период, просим обращаться в круглосуточный колл-центр по номеру +7 7172 620-620, либо к региональным представителям АО «НК «KAZAKH INVEST» по контактам указанным на картинке», - говорится в сообщении МИД РК.