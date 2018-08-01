МИД РФ подтвердило гибель съемочной группы Орхана Джемаля

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - МИД РФ подтвердило гибель трех российских граждан с журналистскими документами в Центральноафриканской Республике, передает ТАСС.

31 июля стало известно о гибели трех журналистов в Центральноафриканской Республике. В результате нападения группы неизвестных вооруженных людей недалеко от города Сибю были убиты российский журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.



«По поступающей из Центральноафриканской Республики информации, 30 июля недалеко от г. Сибю (300 км на север от столицы ЦАР - г. Банги) погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля», - сообщили в МИД РФ.



Как отметили в ведомстве, сотрудники российской дипмиссии «находятся сейчас в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами на предмет выяснения всех обстоятельств гибели российских граждан и проведения мероприятий по отправке тел на родину».



«Посольство России в ЦАР, к сожалению, не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов», - говорится в сообщении.



Фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС