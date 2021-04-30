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МИД РФ опубликовало статью о подвиге Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
30 Апреля 2021, 17:13
МИД РФ опубликовало статью о подвиге Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 апреля 1945 года начался штурм здания Рейхстага. Первое Красное знамя на его фасаде установили бойцы 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Министерства иностранных дел Российской Федерации в сети Instagram.

Рейхстаг, расположенный в сердце Берлина, был одним из главных символов гитлеровской Германии. Противник тщательно подготовился к его обороне. На защиту здания были брошены лучшие части СС и отборные армейские подразделения.

«Среди первых героев, поднявшихся по ступеням Рейхстага, были 20-летний лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и 19-летний красноармеец Григорий Булатов. Бойцы имели при себе самодельное Знамя – флагшток с простым алым полотном. Согласно журналу боевых действий 150-й дивизии, в 14:25 они «по-пластунски подползли к центральной части здания и на лестнице главного входа поставили красный флаг». Это было первое из знамён, водружённых над Рейхстагом воинами-освободителями.

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Вид красного флага, развевающегося на ступенях Рейхстага, придал нашим бойцам сил. Уже вечером 30 апреля основные силы 674-го и 756-го полков преодолели сопротивление гитлеровцев и пробились внутрь здания. Поздней ночью лейтенант Берест, сержант Кантария и красноармеец Егоров под свист пуль немецких снайперов установили над логовом фашизма то самое Знамя Победы. Ожесточённые бои в подвалах и коридорах Рейхстага продолжались до 2 мая», - говорится в тексте статьи МИД РФ.

За мужество и героизм, проявленные при взятии Рейхстага, Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов были награждены Орденами Красного Знамени. Памятники Кошкарбаеву установлены на его родине в Акмолинской области Казахстана и в столице республики городе Нур-Султан, а Булатову – в городе Кирове.

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