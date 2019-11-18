МИД рекомендует казахстанским студентам возвратиться из Гонконга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел РК рекомендует казахстанским студентам, обучающимся в Гонконге, возвратиться на родину из-за нестабильной ситуации в этой стране. Об этом заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с эскалацией протестов в Гонконге, в том числе обострением ситуации на территории университетов, а также в прилегающих к ним районах, рядом с высшими учебными заведениями Гонконга, где в том числе обучаются казахстанские студенты, принято решение об отмене занятий или переходу на дистанционное обучение до второго семестра. Это январь 2020 года», - сказал Айбек Смадияров.

В связи с этим Министерство иностранных дел Казахстана настоятельно рекомендует всем студентам, обучающимся в Гонконге, вернуться на родину. Тем, кто вынужден находиться в Гонконге, во внешнеполитическом ведомстве просят принять все необходимые меры предосторожности. В целях обеспечения безопасности казахстанцев и их возврата на родину достигнута договоренность с компанией Air Astana. Наши граждане могут изменить даты вылета на ранее приобретенные билеты без оплаты штрафа и разницы в цене.

«У большинства студентов уже имеются билеты на конец декабря к началу каникул», - добавил Айбек Смадиров.

Кроме того Генеральным консульством Казахстана совместно с Ассоциацией казахстанских студентов в Гонконге были организованы сбор и перевозка наших студентов до аэропорта.

Было отмечено, что уже в Казахстан вернулись 118 студентов и в ближайшие дни планируется вылет еще порядка 40 казахстанских студентов.