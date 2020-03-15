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МИД рекомендует гражданам исключить перелеты из Мадрида при возвращении в Казахстан

15 Марта 2020 00:23
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МИД рекомендует гражданам исключить перелеты из Мадрида при возвращении в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИД РК обратился к казахстанцам, находящимся в Испании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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« В связи с ухудшающейся ситуацией с распространением коронавируса в Испании Консульский отдел Посольства Республики Казахстан в Мадриде и консульство в Барселоне находятся на постоянном контакте с гражданами Казахстана, находящимся на территории Испании», - говорится в сообщении.

Отмечается, число инфицированных в Испании превысило 5700 человек. Необходимо принимать во внимание, что основной очаг распространения вируса находится в автономном сообществе Мадрид, где зафиксировано более 3 тыс. зараженных людей.

«Учитывая отмену рейсов турецких и российских авиаперевозчиков, казахстанским гражданам рекомендуется искать возможные альтернативные маршруты через другие города либо близлежащие страны (при возможности исключить перелет из Мадрида, учитывая большой риск заражения).

«Просим граждан РК, покидающих Испанию информировать консульский отдел Посольства (visado@kazesp.org, +34917216290) о проблемных ситуациях и отбытии в Казахстан», - отметили в пресс-службе.


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Ключевые слова: МИД РК, Испания, Пневмония в Китае,
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