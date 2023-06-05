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    17:58, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    МИД проверяет информацию о казахстанце в ЧВК «Вагнер»

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    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров сообщил, что информация о казахстанце, который был осужден за вступление в ЧВК «Вагнер», проверяется. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ни власти Украины, ни власти России не подтвердили. Это была всего лишь публикация в каком-то издании. Информация еще проверяется: наш ли он вообще гражданин, есть ли он на самом деле. Прошу внимательно отнестись к такой чувствительной информации», – сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопрос представителей СМИ во время брифинга в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что казахстанский студент добровольно подписал контракт с ЧВК Вагнер.


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