МИД проверяет информацию о казахстанце в ЧВК «Вагнер»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров сообщил, что информация о казахстанце, который был осужден за вступление в ЧВК «Вагнер», проверяется. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ни власти Украины, ни власти России не подтвердили. Это была всего лишь публикация в каком-то издании. Информация еще проверяется: наш ли он вообще гражданин, есть ли он на самом деле. Прошу внимательно отнестись к такой чувствительной информации», – сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопрос представителей СМИ во время брифинга в ведомстве.

Ранее сообщалось, что казахстанский студент добровольно подписал контракт с ЧВК Вагнер.