МИД организует возвращение казахстанских граждан в тесной координации с другими государственными органами

В связи со вспышкой эпидемии коронавируса COVID-19 в МИД действует кризисный Штаб, которые координирует работу всех оперативных Штабов в загранучреждениях РК. Сейчас за рубежом находятся порядка 295 тысяч казахстанцев в 73 странахмира.

Списки граждан Казахстана за рубежом актуализируются в ежечасном формате. Наши Штабы в Посольствах РК предоставляют нашим гражданам необходимые инструкции и информацию о возможностях возвращения на родину.

Большая часть наших граждан за рубежом на ПМЖ, по работе, учебе и др. особенно в странах со стабильной обстановкой, не намерены возвращаться. Среди них не наблюдается ажиотажа и паники. Они следуют рекомендациям и правилам страны нахождения, соблюдают карантинный режим и изоляцию на дому. Сейчас возвращение наших граждан домой – является основным приоритетом работы МИД. 1285 граждан из 23 стран мира на данный момент изъявили желание вернуться в Казахстан. Это не считая казахстанских туристов за рубежом, вывозом которых сейчас занимается Министерство культуры и спорта.

На данный момент Правительством страны принято решение о первостепенном возврате граждан РК из Польши, Грузии и Азербайджана из-за закрытия международных авиасообщении в этих странах.

МИД организует возвращение казахстанских граждан в тесной координации с другими государственными органами. Возврат казахстанцев домой будет осуществлен авиакомпаниями Эйр Астана и Скат посредством организации рейсовпо низким ценам.

В данный момент остро стоит вопрос возращения в страну около 30 казахстанцев, находящихся в г.Москве в аэропорту Внуково. У них на руках имеются билеты, идет согласование с авиакомпанией SCAT по времени их вылета.

Наряду с этим, имеются трудности по возращению наших граждан из других городов России – это из Омска (26 чел.), Новосибирска (8 чел.), Екатерингбург (11 чел.), Барнаула, Самара(10 чел.), Челябинск, Оренбург и др.

В г.Бишкексейчас находится группа наших граждан из Атырау. С учетом того, что среди них дети с диагнозом ДЦП, которым требуются особые условия перевозки – в этом случае будет использована авиация Министерства обороны.

По мере возвращения в РК, граждане будут равномерно размещаться на карантин в разных регионах страны. Минздрав РК сейчас занимается этим вопросом.

Сам МИД работает в трех-сменном режиме. Действует постоянная группав составе руководства, остальные работники поделены на несколько групп, которые меняются согласно графику с дистанционным режимом работы.

МИД через свои загранучреждения ведет активную работу по привлечению гуманитарной помощи в Казахстан. На сегодня уже достигнуты договоренности о получении соответствующей помощи из Республики Корея, Китая, Японии и Швейцарии.

В частности, это будут медицинские маски, вирусные тестеры, защитная одежда, спецоборудование, а также консультационная поддержка казахстанским медикам. Например, эпидемиологи из Кореии Японии уже на днях (23-24 марта т.г.) планируют провести специальные видео-консультации для нашего Министерства здравоохранения. Предварительная договоренность по эпидемиологическим консультациям с рядом стран имеется (например, Израиль).