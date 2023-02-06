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МИД обратился к выезжающим в Турцию казахстанцам

6 Февраля 2023, 17:00
МИД обратился к выезжающим в Турцию казахстанцам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров дал рекомендации казахстанцам, которые планируют отправиться на отдых в Турцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Природа непредсказуемая. Каждый гражданин при выезде в Турцию должен принять решение самостоятельно и оценить все риски. Даже если поехали, то необходимо иметь контакты наших дипломатов в посольстве и консульстве, в случае каких-то вопросов немедленно связаться с ними, чтобы мы могли оказать максимальное содействие», - обратился к казахстанцам Айбек Смадияров на брифинге в МИД РК.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что погибших или пострадавших граждан Казахстана в результате землетрясения магнитудой 7,4 в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш нет.

В результате землетрясения погибли 912 человек, 5 385 получили ранения.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами в результате сильного землетрясения на юго-востоке страны. Казахстан также окажет экстренную помощь Турции.


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